Addio a Milinkovic ❌, la Juventus si consola col super colpo a zero ✍️

Si complica ulteriormente la pista Milinkovic-Savic per la Juventus: ecco il possibile colpo a parametro zero. Tutti i dettagli

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la Continassa e tutto il mondo Juve. Nella serata di ieri, come ormai noto, sono arrivate le dimissioni dell’intero CdA, Agnelli compreso. Termina così l’era dell’ormai ex presidente bianconero e di Pavel Nedved alla guida della società.

“La nomina di Ferrero e Scanavino è indice di una situazione molto grave dal punto di vista dei conti. Non cambierà altro, la Juventus continuerà ad esistere, ma di certo Milinkovic e altri nomi ce li si può scordare”. Così il giornalista Tony Damascelli si è espresso sul mercato del club bianconero. Potrebbe dunque complicarsi ulteriormente il sogno Milinkovic-Savic, anche alla luce della nota posizione del presidente Lotito: “Quanto vale dopo il gol fatto al Mondiale il miglior centrocampista d’Europa con una caviglia gonfia? Poi dicono che io sparo…”. La richiesta della Lazio per il serbo supera i 60-70 milioni di euro e la dirigenza della Juventus potrebbe così virare su altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, tutto su Tielemans: le ultime

Un nome già seguito dai bianconeri, molto più accessibile rispetto a Milinkovic, è quello di Youri Tielemans. Il talento belga è in scadenza di contratto a giugno e da gennaio sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Soprattutto in caso di addio di Rabiot, sempre a zero, la Juve potrebbe andare subito all’assalto del centrocampista del Leicester attualmente impegnato in Qatar. Staremo a vedere.