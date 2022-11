UFFICIALE Juventus, c’è l’annuncio sul nuovo presidente del club

In seguito alle dimissioni dell’intero CdA, Exor ha comunicato ufficialmente il nuovo presidente del club bianconero

Un terremto del tutto inaspetatto. Le dimissioni dell’intero CdA della Juve, comunicato nella tarda serata di lunedì, ha portato immediatamente a delle decisioni su chi ricoprirà i ruoli dirigenzial irimasti vacanti.

Già nella mattinata del giormo seguente Exor, la holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli e di fatto ai vertici della proprietà bianconera, ha emesso un comunicato ufficiale. Con cui già è stato fatto il nome del nuovo numero uno della Juve.

UFFICIALE Juventus: Gianluca Ferrero nuovo presidente

“In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus e in vista all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 18 gennaio 2023 – si legge nella nota – Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società“.

“Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CDA entro i termini di legge“. Nato a Torino nel 1963 e laureato in Economia e Commercio nel 1988, Ferrero “possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”, conclude il comunicato ufficiale.