Allarme Juventus dal Mondiale: altra tegola per Allegri

Altra tegola dal Mondiale per la Juventus dopo quella di Danilo: si ferma un altro difensore

Arriva un’altra brutta notizia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dal Mondiale in Qatar è arrivata già la brutta notizia dell’infortunio di Danilo ma i problemi per i bianconeri non terminano qui.

Nella gara tra Brasile e Serbia si sono fermati per infortunio sia Neymar che Danilo, ma contro la Svizzera ha rimediato un problema fisico anche Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano ha rimediato un problema all’anca e salterà la terza partita del girone contro il Camerun, ininfluente alla luce della qualificazione già raggiunta dalla nazionale di Tite. Di seguito il comunicato del Brasile sulle condizioni di Neymar, Alex Sandro e Danilo.

Brasile, il comunicato su Danilo e Alex Sandro

“Alex Sandro ha avvertito dolore all’anca sinistra e non ha potuto proseguire le condizioni di gioco nella prossima partita contro il Camerun e continuerà le cure per poterlo recuperare il prima possibile.

Danilo e Neymar sono ancora in fase di recupero dall’infortunio alla caviglia, ognuno con un approccio diverso, in quanto infortuni diversi. Questo è importante da sottolineare. Neymar ha avuto un episodio di febbre che ora è sotto controllo e questo non interferisce con il processo di recupero della caviglia. Nel nostro incontro quotidiano con lo staff tecnico, abbiamo detto che questi tre atleti non saranno disponibili per la nostra prossima partita contro il Camerun”.