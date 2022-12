La Juve cambia tutto: colpo e rivoluzione a centrocampo

La Juventus di Massimiliano Allegri è in una fase delicatissima e sta seguendo con attenzione un nome dalla Premier League: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus sta vivendo un momento complicatissimo della sua storia. Tutto è iniziato, o meglio, tutto si è scatenato nella serata di lunedì quando l’intero CdA della Vecchia Signora si è dimesso. I filoni d’inchiesta proseguono, la questione stipendi e plusvalenze resta sul banco, così come restano da analizzare tutte le situazioni legate ai discorsi di campo.

Sì perché la Juventus si trova attualmente al terzo posto nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri si sono resi protagonisti, nelle ultime sei giornate antecedenti all’inizio del mondiale in Qatar, di una rimonta straordinaria che li ha portati a sorpassare i rivali storici dell’Inter, fondamentale la vittoria nello scontro diretto, e riavvicinarsi sensibilmente al Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. L’unica squadra veramente distanziata al momento è il Napoli di Luciano Spalletti che però, almeno finora, sta giocando un calcio ed un campionato totalmente a sè e difficile da seguire ed inseguire. Inoltre, per la Juventus, ci sono anche le questioni legate al calciomercato. Il club torinese è infatti al lavoro per le prossime finestre dei trasferimenti e avrebbe messo nel mirino una stella della Premier League: stiamo parlando di Tomas Soucek, mediano del West Ham.

Calciomercato Juventus, obiettivo Soucek dalla Premier: le ultime

La Juventus, che dovrà dare un occhio anche e soprattutto ai propri conti nelle prossime finestre dei trasferimenti, forse per questo avrà qualche difficoltà nella trattativa per arrivare a Soucek. Il giocatore, originario della Repubblica Ceca, ha infatti una valutazione di poco inferiore ai 50 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per un club nella situazione in cui si trova la Vecchia Signora attualmente. A questo punto molto dipenderà da quali saranno gli sviluppi sotto tutti i punti di vista, potrebbe infatti esserci anche una vera e propria rivoluzione a centrocampo nella prossima estate, basti pensare ai tanti giovani che sono entrati nel motore della squadra soltanto nelle ultime settimane.