Szczesny-Onana e non solo: Inter-Juve, nuovi portieri

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società iniziano a programmare il calciomercato del presente e, sopratutto del futuro.

Con i campionati fermi per via del mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare non solo il mercato invernale che, ricordiamo, prenderà il via a gennaio, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione. I maggiori top club europei, infatti, stanno pensando a come poter rinforzare la propria rosa, a partire dall’estremo difensore.

Una di queste squadre è il Manchester United, che a fine stagione potrebbe salutare David De Gea. Il portiere spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno con opzione di rinnovo, che il club inglese potrebbe non sfruttare. I red devils, in caso di una sua partenza, potrebbero rimpiazzarlo con Szczesny, che è in scadenza nel 2024 e che la Juventus potrebbe cedere a cifre non esorbitanti. In caso di addio al polacco, la vecchia signora ha ben in mente a chi affidare la propria porta.

La Juventus pensa al dopo Szczesny: piace Mendy

Stando a quanto riportano dalla Spagna, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Edouard Mendy, senegalese classe 1992 del Chelsea. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma, anche in questo caso, le richieste dei blues non dovrebbero essere troppo esose. Un’altra big che potrebbe cambiare estremo difensore è proprio il Chelsea che, in caso di addio di Mendy, potrebbe bussare all’Inter per chiedere informazioni su Onana. Il portiere ex Ajax, arrivato la scorsa stagione, ha il contratto in scadenza nel 2027, ma non sta convincendo a pieno. Proprio per questo motivo, non è da escludere una sua partenza nella prossima sessione estiva di mercato. I nerazzurri, in caso di una sua partenza, potrebbero virare su Vicario o Carnesecchi, entrambi graditi anche alla Juventus. Le big del calcio europeo iniziano a muoversi per il futuro, con un valzer di portieri che potrebbe iniziare a breve. Il mercato del presente e del futuro è pronto ad entrare nel vivo.