La Juve vuole Marotta: ritorno e scippo all’Inter

Il calciomercato di Inter e Juventus, in vista della prossima stagione, può intrecciarsi: Marotta può fare ritorno a Torino e portare con sè il big di Inzaghi

Come un fulmine a ciel sereno la Juventus ha registrato una rivoluzione inattesa, almeno nei tempi, a livello societario. Il CDA si è dimesso, Andrea Agnelli non è più il presidente del club torinese ed in vista della stagione 2023/24 sono attese molte novità rilevanti per il futuro della società bianconera.

A partire dalla direzione sportiva affidata, adesso, a Federico Cherubini. Giunge però l’indiscrezione che vorrebbe il clamoroso ritorno di Marotta che può portare con sè un pilastro dell’Inter: lo scenario lascia a bocca aperta.

Marotta ancora alla Juve: primo colpo e Inter furiosa

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, Marotta potrebbe effettivamente tornare alla Juventus al termine dell’attuale stagione. “Secondo fonti vicine, la Juventus avrebbe avviato i contatti con Beppe Marotta per convincerlo a tornare a Torino”, ha cinguettato il noto giornalista ed esperto di mercato che alimenta le possibilità che il dirigente possa lasciare l’Inter tra pochi mesi. Una seconda avventura in quel di Torino possibile per Marotta che, nel caso dicesse sì alla Juventus, potrebbe già preparare uno sgarbo non da poco all’Inter. Perchè Marotta metterebbe nel mirino uno dei pilastri fondamentali di Simone Inzaghi che, già nei mesi scorsi, è stato tuttavia accostato alle possibili cessioni.

Si tratta di Denzel Dumfries, che andrebbe a colmare il vuoto che con ogni probabilità verrà lasciato da Cuadrado in scadenza contrattuale il 30 giugno 2023 con la ‘Vecchia Signora’. Il terzino olandese piace tanto in Premier League ma lo zampino di Marotta potrebbe cambiare tutto, avvicinando la possibilità bianconera ad un qualcosa di realmente relizzabile per la prossima estate.

La Juventus, dunque, proverà a ripartire dall’attuale dall’amministratore delegato nerazzurro e da Dumfries: un doppio sogno nel cassetto per il rilancio del progetto bianconero.