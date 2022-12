Non firma con l’Inter: la Juve lo prende a zero e sacrifica Bonucci

Il rinnovo con l’Inter non arriva e la Juventus ne approfitta: colpo a zero e sacrificio Bonucci

Il Mondiale prosegue per diversi giocatori dell’Inter. Oggi sarà il turno della Croazia di Brozovic e del Belgio di Lukaku che saranno uno contro l’altro per un posto agli ottavi.

Chi ha già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta è Lautaro Martinez con l’Argentina, ma anche Dumfries e De Vrij con l’Olanda. Quest’ultimo non ha ancora giocato, scavalcato nelle gerarchie da Aké e De Ligt che si sono alternati al fianco di Van Dijk. Il difensore nerazzurro è in scadenza con l’Inter a fine stagione e non sembrano esserci i sentori per il rinnovo. Nelle ultime due annate il suo rendimento è calato e l’Inter non è più così convinta di trattenerlo, alla luce anche dei suoi quasi 31 anni.

Inter, De Vrij in scadenza: ci prova la Juve a zero e sacrifica Bonucci

Con il contratto di De Vrij in scadenza è alta la probabilità che l’olandese lasci l’Inter. La Juventus, nonostante il caos societario, ci sta pensando e potrebbe iniziare dei dialoghi con Pastorello, ormai prossimo procuratore del difensore ex Lazio. I bianconeri potrebbero provare a prenderlo a costo zero a fine stagione, offrendogli un ingaggio considerevole e mettendo sul mercato Leonardo Bonucci che ha ancora un altro anno pieno di contratto.