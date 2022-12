Juventus, allarme Vlahovic: torna l’incubo Premier

Torna l’incubo Premier League per la Juventus: allarme Vlahovic che torna di moda per la big

La Juventus sta vivendo un periodo piuttosto turbolento, per via delle questioni societarie e delle dimissioni di tutto il CdA. Il mercato invernale, però, è alle porte e potrebbe muoversi qualcosa in casa bianconera.

Sarà da valutare anche il futuro di Dusan Vlahovic che sta vivendo un’annata piuttosto complicata. L’attaccante serbo sta convivendo con la pubalgia che lo sta limitando molto nel suo rendimento. Anche in questo Mondiale ha avuto a disposizione pochi minuti nella prima partita contro il Brasile e il c.t. della Serbia ha sottolineato come non sia al meglio. L’ex Fiorentina rimane centrale nel progetto bianconero e della nazionale ma in questo momento sta faticando a ritrovare la condizione. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di un altro attaccante.

Gabriel Jesus al Real: l’Arsenal punta Vlahovic

Lo scenario coinvolge anche Gabriel Jesus. Il brasiliano classe ’97 sta vivendo una prima parte di stagione molto positiva con l’Arsenal, contribuendo al primo posto in classifica della squadra di Arteta con 5 gol e 6 assist in Premier League. L’ex Manchester City sta disputando il Mondiale con il Brasile, se pur non da titolare assoluto negli schemi di Tite.

Gabriel Jesus è finito nel mirino del Real Madrid che sta cercando un erede degno di Benzema. I Gunners, se dovessero perdere il brasiliano, punterebbero proprio Vlahovic ma molto dipenderà dall’accesso in Champions League del club londinese. Alla luce della prima parte di stagione dell’Arsenal, il cammino è ben avviato e la suggestione Premier League per Vlahovic potrebbe tornare di moda.