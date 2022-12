TV PLAY | Inter, un altro ‘scippo’ alla Roma: “È più di un affare”

L’annuncio in diretta sul possibile colpo di mercato dell’Inter a parametro zero

Enrico Camelio ha parlato a ‘calciomercato.it’, in onda su ‘Tv Play’, soffermandosi sul mercato dell’Inter e sulle intenzioni di Beppe Marotta di portare a termine un’altra delle sue operazioni a parametro zero che lo hanno contraddistinto negli anni.

Di seguito le sue parole sulla possibile operazione in serbo in casa Inter a costo zero, ormai marchio di fabbrica di Beppe Marotta: “Marotta vuole ripetere l’operazione Mkhitaryan. Inzaghi lo stima da sempre. Smalling a zero non è un affare, di più. È fortissimo“. Chris Smalling, fedelissimo di Mourinho alla Roma, è in scadenza a giugno 2023 e Marotta sente già l’odore di affare.

Inter, Marotta punta Smalling a costo zero

Il piano dell’Inter è quello di ripetere l’operazione che in estate ha portato, proprio dalla Roma, Mkhitaryan che al momento si sta rivelando una pedina di estrema importanza per Simone Inzaghi.

Lo stesso potrebbe accadere con Smalling che, nonostante i 33 anni, sembra poter ancora dire la sua. Lo dimostrano i 3 gol in campionato dell’ex Manchester United, tra cui proprio il gol vittoria a San Siro contro l’Inter. Marotta è pronto per l’ennesimo colpo a parametro zero.