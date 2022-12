TV PLAY | Viviano va giù duro: “Cose pesantissime”

L’ex portiere di Serie A, Emiliano Viviano, ha parlato a calciomercato.it su Play Tv

Emiliano Viviano, ora al Karagmuruk, club turco allenato da Andrea Pirlo, ha parlato a ‘calciomercato.it’, in onda su ‘Tv Play’.

Di seguito le parole dell’ex portiere della Sampdoria: “Le robe se confermate sono pesantissime. Poi c’è un continuo errore di comunicazione da parte di tutti, ho sentito quelle di Gravina ad esempio, Abodi. O sai qualcosa, oppure meglio non dirlo. Paratici è un grande professionista e ha scoperto mille giocatori, ma da lì ad essere direttore generale… quelle son cose che fa Marotta”.

Tv Play, Viviano: “Occasione per regolare cose losche”

Viviano ha proseguito a calciomercato.it: “Indipendentemente da quello che succede alla Juve, sono anni che vengono fuori diverse problematiche. Non è che la parte sportiva e civile non sono separate, perché poi quella parte lì ti porta ad avere dei vantaggi sul piano sportivo. Spero vivamente che sia una bolla di sapone, ma se dovesse essere, può essere un’occasione per rilanciare, per regolare delle cose ‘losche’. L’intervista che fece il presidente della Salernitana parlando di Sabatini è una cosa gravissima ad esempio, poi non so com’è finita. Sembra che sia pieno il mondo del calcio”.