Simeone resta e ci prova con l’Inter: Morata sul piatto

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società possono programmare il proprio calciomercato del presente e del futuro.

Con i mondiali in Qatar che si sono presi la scena, le società possono iniziare a progettare non solo il mercato invernale che partirà a gennaio, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione. I top club europei, infatti, sono alla ricerca di calciatori in grado di aumentare sensibilmente il tasso tecnico della propria squadra.

Una delle società più attive in questo senso è l’Atletico Madrid, che vuole rinforzare la propria rosa. Il reparto che i colchoneros vogliono rinforzare nella prossima stagione è il centrocampo, e, in caso di permanenza di Diego Pablo Simeone, l’obiettivo numero uno milita nel nostro campionato.

L’Atletico piomba su Brozovic: proposta di scambio all’Inter

Il calciatore che l’Atletico vuole aggiungere al proprio centrocampo è Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro e della nazionale croata. Il club spagnolo, ha pensato ad un’offerta di scambio con Morata per arrivare al centrocampista, ricevendo, però, il no secco da parte del club milanese. Risulta difficile, infatti, credere che l’Inter si privi del proprio 77 , specialmente con offerte che comprendano contropartite tecniche. Il club nerazzurro, valuterà una sua cessione soltanto in caso di offerte importanti e, sopratutto, solo cash. Per Morata, però, il ritorno in Italia potrebbe avvenire ugualmente. Sulle sue tracce, infatti, c’è sempre la Juventus, che non ha mai abbandonato l’idea di poterlo riabbracciare. Lo spagnolo si sta rendendo protagonista di un grande mondiale e, per questo motivo, le richieste dei colchoneros potrebbero essere più esose. Il ritorno in Italia, a gennaio, appare difficile per Morata, che quasi sicuramente terminerà in Spagna la propria stagione per poi valutare il futuro insieme al club. La Juventus è pronta a riabbracciarlo, con lo spagnolo non ha mai nascosto il proprio amore verso la città di Torino e i colori bianconeri. I prossimi mesi potrebbero essere importanti per cercare di imbastire una trattativa.