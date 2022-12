Alla Juve con lo scambio: il Napoli vuole 40 milioni

Il calciomercato entra già nel vivo, con Napoli e Juventus che possono intrecciare i propri interessi: ecco il piano della ‘Vecchia Signora’

Manca meno di un mese alla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e le grandi società italiane stanno valutando le prossime mosse, tra entrate ed uscite.

In primo piano la Juventus che, nonostante il terremoto ai piani alti e che ha visto le dimissioni del CDA e dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli, già pianifica un possibile grande colpo durante il prossimo mercato estivo.

Napoli, addio al big: proposto anche McKennie

Perché la rivoluzione che ai piani alti del club torinese si ha in mente sarà totale: dalla dirigenza a, soprattutto, la squadra. E sono già diversi i nomi di grandissimo spicco che affollano i pensieri della Juventus per la stagione 2023/24. Occhi in casa partenopea, dove un nome su tutti è in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’ per l’anno prossimo. Si tratta di Piotr Zielinski, in scadenza nell’estate 2024 con il Napoli e al momento lontano dal rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis. La Juventus, per far sì che il presidente azzurro possa dare il via libera all’addio del nazionale polacco, proverà ad impostare l’affare sulla base di uno scambio che regali ai partenopei subito l’erede di Zielinski.

Weston McKennie, valutato 20-25 milioni di euro, la contropartita prescelta da offrire al Napoli per il talento polacco in estate. Un’offerta che, tuttavia, verrebbe prontamente respinta da De Laurentiis. In tal senso, la volontà del patron azzurro è chiarissima. Il Napoli valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro e non è interessato ad accettare contropartite per lasciar partire uno dei titolarissimi di Spalletti, a maggior ragione verso un club rivale. Ecco perché l’operazione pare complicatissima ma la Juve resta, tuttavia, alla finestra.

Zielinski in questa stagione ha collezionato già 27 presenze con 7 reti e 7 assist vincenti con la maglia del Napoli.