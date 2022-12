Mbappe è devastante: la Francia si prende i quarti col tris

Netto successo per la Francia ai danni della Polonia e missione quarti di finale compiuta: decidono il gol di Giroud e la doppietta di Mbappe

Kylian Mbappe continua a frantumare record e la Francia si gode la sua stella. Nessuno prima dell’attaccante del Paris Saint Germain aveva segnato più gol in un Mondiale. Il classe ’98 è ora a quota cinque reti e non intende fermarsi qui. Nulla da fare per la Polonia, che si è dovuta arrendere allo strapotere tecnico della formazione guidata dal CT Didier Deschamps, una delle favorite assolute per la conquista della Coppa del Mondo.

I campioni in carica passano in vantaggio al 44esimo del primo tempo, grazie alla marcatura firmata Olivier Giroud (che non sta facendo rimpiangere l’infortunato Benzema). Nella ripresa, invece, le luci della ribalta sono tutte per Mbappe, che si rende protagonista di una sontuosa doppietta e spedisce la propria nazionale ai quarti di finale.

Mondiale, Francia-Polonia 3-1: i marcatori

Inutile il gol messo a referto nel finale da Robert Lewandowski su calcio di rigore. I francesi danno di nuovo prova della loro forza a tratti spaventosa e adesso attendono la vincente di Inghilterra-Senegal, che sfideranno nel match in programma sabato 10 dicembre alle ore 20:00. Questa Francia fa davvero paura.

Francia-Polonia 3-1: 44′ Giroud (F), 74′ Mbappe (F), 90+1′ Mbappe (F), 90+9′ rig. Lewandowski (P)