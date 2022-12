Inzaghi preoccupato, “60 milioni” e va via

Mancano circa 25 giorni al calciomercato invernale e nonostante il Mondiale di mezzo già si comincia a pianificare le mosse per il futuro

Il Mondiale in Qatar sta certamente tenendo banco, ma questo non mette in secondo piano il calciomercato, anzi probabilmente il trofeo intercontinentale costituisce per molti una vetrina molto importante.

Sono tanti i giocatori di Serie A impegnati nella competizione in Qatar e indubbiamente molte squadre dovranno tenere a bada i vari assalti di “mercato” nel mese di gennaio. L’Inter è ovviamente tra queste e arrivano indiscrezioni importanti riguardo il futuro di uno dei pupilli di Simone Inzaghi.

Biasin a TvPlay: “A meno di questa cifra non parte”

Grande puntata di calciomercato oggi su TvPlay di calciomercato.it, che ha ospitato Enrico Camelio e Biasin. Entrambi sono stati chiamati a dare la propria opinione su Dumfries e sul suo futuro. Se da un lato Camelio l’ha buttata sul faceto affrontando una possibile offerta del Chelsea per l’olandese, dall’altro Biasin ha stabilito la cifra secondo lui consona per strappare l’esterno a mister Inzaghi. Secondo Camelio – se il Chelsea pagasse 60 milioni per Dumfries, la Procura di Londra dovrebbe far scattare una indagine – riferendosi chiaramente alle vicissitudine della Juve. Biasin è andato invece sul concreto: “Il Psg pagò 70 milioni Hakimi, chi vuole ora Dumfries deve pagare quella cifra altrimenti ce lo teniamo volentieri. In ogni caso per Dumfries se ne parla a giugno”