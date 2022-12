Dall’Inter al Tottenham 💣, irrompe Conte 🔥

Conte rivuole con sé il pupillo nerazzurro: il possibile assalto nel prossimo calciomercato estivo

“Sono stato con lui 2-3 minuti dopo la partita. Questo è il calcio, una volta fai gol, un’altra volta sbagli. Lui è un giocatore veramente fortissimo. Ora spero che riesca a vincere tutti i trofei possibili con la maglia dell’Inter“.

“Per noi la cosa più importante era passare il girone. Abbiamo fatto una buona partita, così come loro. Credo, però, che considerando le tre partite abbiamo meritato di andare avanti in questa Coppa del Mondo”. Dopo la sfida col Belgio, Ivan Perisic ha provato a consolare così l’ex compagno Romelu Lukaku, autore di una prestazione da incubo che ha di fatto condannato la sua Nazionale. Il centravanti sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera, reduce anche da una prima parte di stagione da dimenticare a causa degli infortuni. Alla ripresa, il giocatore sarà subito chiamato al riscatto con la maglia dell’Inter, soprattutto in vista dell’estate e del suo futuro. Antonio Conte, infatti, è sempre in agguato.

Calciomercato Inter, Conte in agguato per Lukaku

Lukaku e Perisic di nuovo insieme al Tottenham? Uno scenario da non escludere, soprattutto nel caso in cui Kane dovesse lasciare gli ‘Spurs’ in estate. Conte, infatti, non molla il suo pupillo e potrebbe approfittare del momento del belga per strapparlo all’Inter. Il club nerazzurro punta al rinnovo del prestito, mentre Paratici potrebbe accontentare il Chelsea con un trasferimento a titolo definitivo, con cifre al ribasso. Marotta e Ausilio sono già avvisati.