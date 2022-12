Choc Inzaghi, se non rinnova a Natale va via

Simone Inzaghi si prepara ad affrontare un periodo di fuoco per quanto riguarda il calciomercato. Non c’è solo la grana de Vrij per il tencico

Non è una novità che l’Inter abbia seri problemi, soprattutto dal punto di vista contrattuale, con alcuni dei suoi giocatori. Uno di questi è ovviamente Stefan de Vrij, attualmente impegnato al Mondiale anche non ha ancora disputato una partita.

Su TvPlay di calciomercato.it sono arrivate dichiarazioni non certo rassicuranti per i tifosi dell’Inter, che sperano di risolvere quanto prima la questione contratti. Inzaghi potrebbe trovarsi a dover guardare altrove già dopo Natale.

Biasin: “Se non rinnova a Natale…”

Il riferimento a Milan Skriniar è d’obbligo. Infatti il difensore non ha ancora rinnovato con l’Inter e il protrarsi della trattativa rischia di compromettere seriamente il reaprto arretrato dei nerazzurri. Lo ribadisco tutte le volte – ha dichiarato Biasin su TvPlay – l’ottimismo è legato al fatto che esista una trattativa, poi bisogna trovare la quadra tra domanda e offerta. L’Inter parla di Natale perché non si può andare più in là, oltre Natale nel caso, l’Inter ragionerà su giocatori nuovi da portare a Milano dalla prossima stagione. Escluderei quasi con sicurezza una partenza di Skriniar a gennaio. Terminerà la sua stagione all’Inter e il rinnovo deve arrivare entro Natale ed è la deadline che si è messa l’Inter. Queste le parole di Biasin sul futuro di Srkiniar, che poi ha aperto alla possibilità Smalling per Simone Inzaghi: “Sicuramente c’è stato un contatto, ma adesso Ausilio sta parlando con qualcosa come duemila difensori. E’ anche strategico far vedere che sei orientato anche su altri difensori per mettere più pressione su Skriniar, dipende da chi resta, se restano tutti non credo sarà fatto il colpo. Se prendi Smalling penso che prenderai anche un giovane però”. Il giornalista di Libero pertanto è sicuro: Natale sarà una data cruciale per il futuro di Skriniar all’Inter.