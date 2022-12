Corea annientata, Richarlison ancora in gol: Brasile-Corea Del Sud 4-1

Oltre alla Croazia anche il Brasile oggi supera il turno annientando una Corea Del Sud annichilita

Il Brasile passa agevolmente l’ottavo di finale chiudendolo già nel primo tempo con 4 gol in 36 minuti. La Corea Del Sud firma il gol della bandiera con Paik Seung-Ho ma per il resto fa poco e niente.

La prima frazione resiste solo 7 minuti sul risultato di 0-0, quando Vinicius Jr viene imbeccato da un preciso Neymar e insacca agilmente sotto al sette. Passano solo altri 4 minuti e la Corea Del Sud si complica la vita commettendo un fallo da rigore piuttosto evidente, così è un gioco da ragazzi per Neymar trasformare la massima punizione spedendo il pallone all’angolino basso. Al 17′ anche la Corea si fa viva dalle parti di un annoiato Allison, che dopo il bel tiro dal limite di Hwang compie un piccolo miracolo e spedisce la palla in corner. Il Brasile non ha pietà degli asiatici e al 29′, grazie a un assist di Thiago Silva, raggiunge il 3-0 grazie a Richarlison e al suo tiro impressionante su cui Kim può veramente poco. Non c’è pace per la Corea Del Sud e al 36′ i verdeoro chiudono la pratica con Paqueta che viene ben imbeccato da Vinicius Junior: 4-0. Il primo tempo termina, non prima di aver visto un Brasile andare vicino al 5-0.

Brasile-Corea Del Sud 4-1: tabellino

Il secondo tempo è caratterizzato dalla gestione del gioco del Brasile e da sporadici tentativi della Corea di accorciare le distanze. Al 48′ infatti è Son a impegnare Allison, che però è lesto e pronto ad evitare il gol mettendo la palla in calcio d’angolo. Al 55′ Raphina va vicinissimo al 5-0 ma Kim stavolta è molto bravo a intervenire e a parare un tiro molto insidioso. La Corea Del Sud si deve accontentare del gol della bandiera, il quale arriva solo al 76′ grazie a un tiro dalla distanza che punisce Allison. Finisce qui un ottavo di finale che ha regalato molti spunti divertenti e del grande calcio. La Corea non ha potuto nulla sotto i colpi ben assestati dal Brasile, che ai quarti affronterà la Croazia.

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Vinicius Jr 7′, Neymar 13′, Richarlison 29′, Paqueta 36′, Paik Seung-Ho 76′