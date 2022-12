Juventus, Rabiot vola con la Francia: assalto e contropartita

Adrien Rabiot sta volando con la Francia al Mondiale e adesso il centrocampista della Juventus è di nuovo nel mirino di una big

Il Mondiale sta regalando piacevoli conferme per diversi club di Serie A e uno di questi è la Juventus che, nonostante il caos societario, può contare sull’ottimo rendimento di alcuni suoi giocatori.

Uno di questi è Adrien Rabiot che sta volando con la sua Francia che ieri ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale, vincendo 3-1 contro la Polonia. Massimiliano Allegri dovrà aspettare ancora un pò prima di riaccogliere il centrocampista francese che ora si prepara ai quarti contro l’Inghilterra. Intanto, però, Rabiot sta dando segnali molto significativi, collezionando un gol e un assist in 4 partite del Mondiale e adesso gli occhi del mercato sono nuovamente puntati su di lui.

Juventus, Newcastle su Rabiot: possibile scambio con Saint-Maximin

Il francese fino a pochi mesi fa sembrava un esubero anche alla Juventus e nel giro di poco è riuscito a riguadagnarsi l’attenzione di grandi club a suon di prestazioni. Su Rabiot è forte l’interesse della Premier League, in particolare del Newcastle.

I bianconeri chiedono circa 20 milioni di euro ma il club inglese potrebbe alleggerire l’operazione con l’inserimento di una contropartita: il giocatore in questione è Allan Saint-Maximin, attaccante classe ’97. In 7 gare di Premier ha collezionato un gol e 3 assist e le sue caratteristiche potrebbero far parecchio comodo alla Juventus.