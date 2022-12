Colpo a sorpresa 👀: da Qatar 2022 al Milan ✍️

Possibile colpo a sorpresa di Maldini e Massara in vista del calciomercato invernale: tutte le cifre e i dettagli

“Il Napoli ha qualità in tutti i giocatori in campo e ha un grande allenatore. Contro di loro abbiamo fatto bene e forse non meritavamo di perdere, ma in tutte le situazioni dove potevano metterci in difficoltà, l’hanno fatto”.

“Sono convinto che il campionato sia molto lungo, in tante possono fare ancora un filotto, noi compresi”. Così Stefano Pioli ha suonato la carica al suo Milan in vista della ripresa del campionato. Rimonta ancora possibile per l’allenatore rossonero, che potrebbe anche avere una mano dal calciomercato e direttamente dal Qatar. A De Ketelaere, infatti, potrebbe essere affiancato un importante jolly tra centrocampo e trequarti. Pioli, a ‘Sky Calcio Club’, è tornato a parlarne così: “Lui e gli altri, Vranckx, Thiaw, sono arrivati da pochissimo. Stiamo facendo dei bilanci troppo limitati. Un ragazzo così giovane che arriva da un posto completamente diverso, è normale che debba avere tempo. Ci siamo anche allenati poco”.

Calciomercato Milan, occhi su Sow: tutti i dettagli

L’osservato speciale del Milan in Qatar potrebbe essere lo svizzero Sow, duttile centrocampista in forza all’Eintracht Francoforte. Il classe 1997, in scadenza di contratto nel 2024, può agire sia come centrocampista che da trequartista, dove è impiegato nella Nazionale svizzera. Sow vanta già esperienza internazionale, la sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro (con la possibile contropartita Saelemaekers): Maldini e Massara sono alla finestra.