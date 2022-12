Sorpresa Joao Felix, l’Atletico mette nei guai l’Inter

Joao Felix potrebbe rovinare i piani di mister Inzaghi, o meglio, l’Atletico Madrid del cholo Simeone, pronto a presentare un’offerta pazzesca

Il talentino di 22 anni è approdato a Madrid quattro anni fa e dopo 129 partite disputate il suo bottino parla di 33 gol e 18 assist su cui ha messo la firma. Indubbiamente, al netto dell’esborso economico milionario, ci si aspettava di più.

Il cholo Simeone infatti non vede Joao Felix nei suoi piani al momento, infatti la sua media minuti in Liga si attesta sui 42 a partita, pertanto potrebbe essere considerato un parametro da seconda linea. I colchoneros stanno cercando di trovare un’altra destinazione al giovane portoghese e questo potrebbe ripercuotersi anche sulla Serie A, soprattutto sull’Inter.

Simeone incassa e punta Lautaro

Lautaro Martinez sicuramente avrà da pensare ai quarti di finale contro l’Olanda in programma tra due giorni, tuttavia l’attaccante dell’Inter è ovviamente oggetto del desiderio di molte squadre in tutta Europa e il Mondiale potrebbe fare la differenza. Nonostante nell’ultima partita dell’Argentina contro l’Australia il Toro si sia “divorato” parecchie occasioni da gol, il suo talento in zona gol rimane indiscusso, soprattutto se consideriamo la sua giovane età con grandi prospettive di crescita per il futuro. L’Atletico Madrid, secondo Marca, è in trattativa con l’Aston Villa per cedere il cartellino di Joao Felix, il quale al momento ha un contratto che lo lega ai madrileni fino al 2026. Unai Emery ha tutta l’intenzione di fondare un progetto basato sui giovani e il profilo di Felix sarebbe ideale per lui.

Non parliamo certo di una big della Premier League ma, anche se sul ragazzo ci sarebbero squadre come Bayern e Man Utd, il progetto dei villains potrebbe intrigare l’attaccante portoghese. Sta di fatto che nel caso in cui l’Atletico riuscisse a incassare l’ingente somma per il trasferimento di Felix, Simeone vorrà puntare con tutte le forse sulle prestazioni di Lautaro Martinez. Il Toro con l’Inter ha disputato 21 partite tra Serie A e Champions League, rifilando 8 gol ai portieri avversari e apponendo il suo sigillo su 6 assist. Non è da escludere un assalto dell’Atletico già a gennaio, qualora dovesse chiudersi l’affare Joao Felix.