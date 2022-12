L’infortunio manda a monte i piani della Juventus

Massimiliano Allegri non sarà felice delle notizie provenienti dalla penisola iberica, sfuma uno dei suoi principali obiettivi

Le trattative di mercato possono saltare per vari motivi. Spesso non si trova un accordo oppure non ci si muove per tempo, ma talvolta ci si mette anche la sfortuna.

Massimiliano Allegri è in cerca di nuovi innesti per il mercato invernale e per la finestra estiva di giugno, poiché il mister toscano ha non pochi problemi, soprattutto in previsione della partenza di alcuni giocatori. In particolare, ciò che preoccupa Allegri è sicuramente la situazione sulla fascia sinistra, che in estate rischia di rimanere scoperta.

Telles rovina i piani di Allegri

Il Siviglia ha appena registrato un infortunio non da poco dopo la partita dei Mondiali tra Brasile e Camerun. Le verifiche dei medici brasiliani, hanno certificato una lesione parziale del legamento laterale interno, in concomitanza di una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Parliamo quindi di uno stop lungo per Telles, pertanto Monchi e la dirigenza saranno costretti a mantenere in organico Marcos Acuña, dato per sicuro partente fino a qualche giorno fa anche dal mister Sampaoli. Max Allegri aveva individuato in Acuña il possibile sostituto sulla fascia sinistra al posto di Alex Sandro, che con grande probabilità non rinnoverò il suo contratto in scadenza a giugno del 2023.

Acuña era stato inserito nella lista dei trasferimenti in uscita da Monchi, soprattutto per il suo approccio e la sua poca dedizione al Siviglia, mettendo al primo posto la sua nazionale (Argentina). Ora le carte in tavola però sono cambiate, il Siviglia non può rimanere scoperto sulla fascia sinistra e il trentunenne argentino non andrà da nessuna parte. Il calciatore inoltre è ancora legato agli andalusi fino al giugno del 2025 e non è detto che una partenza sia di suo gradimento, neanche in estate.