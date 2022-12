Juventus, niente riscatto: assalto al big dell’Inter

Il riscatto non arriva e la Juventus rimane fregata: con i soldi risparmiati la big punta un giocatore dell’Inter

La Juventus negli ultimi giorni del mercato estivo ha lasciato andare Denis Zakaria che è passato in prestito al Chelsea. Il centrocampista svizzero ha preso parte al Mondiale in Qatar, conclusosi con l’eliminazione della Svizzera contro il Portogallo. Adesso Zakaria vuole provare ad essere protagonista con i Blues nella seconda parte di stagione.

Il riscatto di Zakaria è fissato a 33 milioni di euro ma il Chelsea non sembra intenzionato a confermarlo, a meno che il suo rendimento non migliori in questi mesi. I Blues stanno pensando di risparmiare i soldi per il riscatto del centrocampista svizzero per puntare su un big di Serie A.

Il Chelsea non riscatta Zakaria: assalto a Dumfries

Il Chelsea ha già intenzione di rinunciare al riscatto di Zakaria per puntare su un giocatore di Serie A che milita nell’Inter. Il calciatore in questione è l’esterno destro olandese Denzel Dumfries che si sta distinguendo in questo Mondiale con prestazioni e numeri molto convincenti. Negli ottavi di finale tra Olanda e Stati Uniti ha collezionato un gol e 2 assist, trascinando la sua nazionale ai quarti dove affronterà l’Argentina del compagno di club Lautaro Martinez.

Dumfries sta aumentando il suo valore di mercato grazie al suo ottimo Mondiale, come confermato anche dal suo agente Rafaela Pimenta. Il Chelsea è pronto all’assalto all’olandese che attualmente ha una valutazione di circa 45-50 milioni di euro ma che col proseguo del Mondiale potrebbe ulteriormente aumentare.