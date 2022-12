Salta il colpo low cost: Mourinho a bocca asciutta

Uno degli originari obiettivi del mercato invernale della Roma non arriverà nella Capitale: salta l’affare con Xavi

Deluso dalla prima parte di stagione, in cui ha accumulato già un distacco considerevole dal Napoli capolista, José Mourinho ha già fatto capire le sue intenzioni di mercato sia al fido Tiago Pinto, sia alla proprietà Friedkin.

Il solo arrivo di Solbakken, peraltro a parametro zero e comunque concluso da tempo, non può bastare per lo Special One, che tra l’altro deve sostituire l’ex titolare Karsdorp con una pedina di almeno pari lignaggio. L’occasione si era presentata con un esubero del Barcellona, uno praticamente assente dalle rotazioni del tecnico Xavi. L’affare però, si è complicato.

Mourinho dice addio al colpo Bellerìn

Ex colonna dell’Arsenal, dove si è affermato su livelli di eccellenza assoluta, Hector Bellerìn sta vivendo da ormai diverse stagioni una parabola discendente che ha del clamoroso. Il laterale spagnolo, approdato al Barcellona dopo il prestito al Betis, non sembra in grado di tornare quello di una volta, sebbene la carta d’identità dica ancora 27 anni. Bellerìn dovrebbe essere nel pieno della maturità calcistica, eppure Xavi non lo considera affatto nelle scelte di campo. A parte qualche sporadica apparizione in partite ormai in ghiaccio.

Il contratto in scadenza nel 2023 non è nemmeno lontanamente oggetto di rinnovo. Il club catalano vorrebbe disfarsi di lui, ma nessun sembra voler onorare il valore di mercato del calciatore, che comunque potenzialmente, con i giusti stimoli, potrebbe tornare utile a chiunque. Dalla corsa, sostiene Marca.com, si sarebbe recentemente tirata fuori anche la stessa Roma, che pensava di poter arrivare sostanzialmente gratis allo spagnolo, pagando la cifra simbolica di 1 milione di euro per il suo cartellino. Niente da fare. Mourinho, conosciute le diverse richieste del Barça, ha fatto subito decadere l’interesse. Per il sostituto di Rick Karsdorp si guarderà altrove.