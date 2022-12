Marotta di nuovo alla Juve: subito si riprende il grande ex

La Juventus continua a lavorare in vista del futuro sistemando i problemi extra-calcistici: con la suggestione Marotta, ecco il grande ex

Il club bianconero sta cercando così di programmare il prossimo futuro: come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la suggestione si chiama Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che è stato protagonista negli anni scorsi proprio alla Juventus. Ora potrebbe esserci il suo ritorno in società insieme alla leggenda Alessandro Del Piero, che non si è voluto esporre più di tanto lasciando soltanto un lungo messaggio sui propri profili privati nei giorni scorsi.

L’altra suggestione, questa volta sul fronte calciomercato, potrebbe essere quella del ritorno a Torino di Paulo Dybala. Il calciatore argentino della Roma, attualmente impegnato al Mondiale in Qatar con l’Argentina, non ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri scegliendo così la compagine giallorossa. In caso di ritorno di Marotta alla Juventus, le dinamiche potrebbero cambiare completamente con la suggestione Dybala nuovamente in maglia bianconera.

Al Mondiale la “Joya” ancora non ha fatto il suo debutto. Il Ct Scaloni che ha rivelato in conferenza stampa come non ci siano stati ancora i presupposti per farlo scendere in campo. Il suo legame con l’ambiente bianconero è sempre stato viscerale, ma nei mesi scorsi non è arrivato il rinnovo contrattuale: così è arrivata la sua decisione di andare subito via a parametro zero.

Juventus, ritorno di fiamma per Dybala

Paulo Dybala potrebbe così vestire ancora una volta la maglia bianconera della Juventus, ma per il momento si tratta soltanto di una grossa suggestione. La dirigenza torinese dovrà sistemare al meglio i conti e il bilancio per provare così nuove idee.

Con la Roma il talentuoso giocatore argentino percepisce circa 4 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. Inoltre, all’interno del suo contratto è prevista una clausola di 20 milioni di euro: la Juventus potrebbe così pensarci. Un’idea suggestiva per andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, che vorrebbe una seconda parte di stagione da protagonista alla guida dei bianconeri per risalire velocemente anche in classifica.