Skriniar e non solo 👀: il doppio rifiuto fa esultare l’Inter 🎉

Un top club avrebbe rifiutato l’acquisto a parametro zero di alcuni importanti calciatori, tra cui il difensore centrale dell’Inter Skriniar

La rosa dell’Inter è senza dubbio tra le più forti in Serie A, se non la migliore. Eppure nella prima parte di stagione diversi risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. In tal senso, pesano particolarmente le cinque sconfitte in campionato, subite tutte in scontri diretti.

A causa di questi passi falsi, la ‘Beneamata’ si vede costretta a recuperare non poco terreno. Sono undici i punti che separano la truppa di Simone Inzaghi dalla capolista Napoli, ma tutto può ancora succedere per quanto concerne la conquista dello Scudetto. La società, dal canto suo, pretende un rendimento ben differente e, nel frattempo, continua a monitorare tematiche relative al fronte calciomercato. Qui entra in gioco il futuro di Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza giugno 2023. Oltre al noto interesse del Paris Saint Germain verso lo slovacco, stando a quanto si apprende da ‘Defensacentral.com’, pare che degli intermediari abbiano offerto il cartellino del classe ’95 al Real Madrid a parametro zero.

Calciomercato Inter, il Real Madrid dice no a Skriniar e Thuram

E non è tutto: sempre secondo la fonte citata, anche altri calciatori che termineranno i propri accordi scritti tra sei mesi sarebbero stati proposti ai ‘Blancos’, tra cui Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Monchengladbach, a meno di sorprese, non rinnoverà e il profilo in questione piace parecchio ai lombardi.

Gli spagnoli, dal canto loro, avrebbero rifiutato l’ipotesi di acquistare queste pedine, poiché hanno altre operazioni in programma come il predestinato Endrick (molto vicino), Enzo Fernandez e Jude Bellingham. Dunque, per Skriniar e Thuram quasi sicuramente non ci sarà posto al Real. L’ex Sampdoria sembra sempre più destinato a prolungare la propria avventura con l’Inter. E Thuram? Scenario più complicato, data la concorrenza di club prestigiosi quali Bayern Monaco e Atletico Madrid.