La Juve sfida le milanesi per il colpo Mondiale: ostacolo decisivo

La Juventus guarda al Mondiale per trovare rinforzi e sfida Milan e Inter: i bianconeri hanno un ostacolo molto grande tra loro e il colpo

Si infiamma la sessione invernale di calciomercato, pur non essendo ancora ufficialmente iniziata. A gennaio ci sarà il via per i trasferimenti ma la Juventus, così come gli altri club, è già al lavoro per trovare rinforzi per la squadra di Allegri, sperando che il caos societario non incida sulle trattative.

Per trovare i profili giusti per Allegri la Juventus sembrerebbe guardare con occhio molto attento alla sorpresa del Mondiale, il Marocco. Sul giocatore puntato dai bianconeri ci sarebbero anche Milan e Inter. La Juventus rischia però di rimanere indietro per un grande ostacolo.

Ounahi strega Juventus, Milan e Inter: bianconeri indietro per via dello slot extracomunitario

Il Mondiale come sempre ci dà la possibilità di scoprire nuovi talenti prima sconosciuti a molti. Sicuramente molti di questi si stanno mettendo in mostra con il Marocco, che ha conquistato a sorpresa la semifinale contro la Francia.

Tra i talenti che hanno attirato su di sé tanti riflettori c’è sicuramente Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 elogiato anche da Luis Enrique. Juventus, Inter e Milan sembrerebbero iniziare a osservarlo con interesse, ma i bianconeri potrebbero rimanere indietro. A penalizzarli infatti sarebbe l’assenza di uno slot per extracomunitari in rosa e dunque dovranno aspettare l’estate per cercare di acquistarlo, anche se difficilmente sarà ancora all’Angers.