Francia, futuro Deschamps deciso: la Juve sogna

La Francia ha preso una decisione definitiva sul futuro di Didier Deschamps in panchina: la Juventus inizia a sognare

La Nazionale francese continua ad avanzare nel Mondiale in Qatar, battendo l’Inghilterra ai quarti di finale in una partita al cardiopalma. I francesi grazie ai gol di Tchouameni e Giroud, e il rigore sbagliato da Kane, sono avanzati alle semifinali dove affronteranno il Marocco.

Il tecnico francese, Didier Deschamps è approdato dieci anni fa sulla panchina della Nazionale e punta a vincere il secondo titolo mondiale consecutivo. Il suo contratto scadrà a fine dicembre e la Federazione francese avrebbe già preso una decisione finale per il futuro dell’allenatore. La decisione fa sperare anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Deschamps sulla panchina della Francia fino al 2024: sogno Zidane ancora vivo

La Francia ha già il futuro segnato. Il Mondiale va avanti per gli uomini di Deschamps con l’accesso in semifinale dove incontreranno la sorpresa Marocco. Les Bleus nel frattempo hanno già deciso il destino di Deschamps prima della fine del Mondiale.

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, la Federazione francese avrebbe deciso che il contratto di Deschamps sarà rinnovato fino al 2024 e dunque guiderà la Nazionale fino al prossimo Europeo. Una notizia che fa in qualche modo felice anche la Juventus. Infatti con il rinnovo di Deschamps si chiudono le porte della Nazionale per Zinedine Zidane. Così la Juventus può continuare a sognare l’arrivo in panchina di Zidane.