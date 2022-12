Assalto al bomber, Marotta prova a bruciare la concorrenza

Il dirigente nerazzurro prova ad antcipare i tempi per l’arrivo dell’attaccante in scadenza di contratto: operazione non facile

Tra la delicata questione dei rinnovi di contratto in scadenza – parliamo di giocatori non banali, come Stefan De Vrij e soprattutto Milan Skriniar, sempre corteggiato dal PSG – l’Inter si affaccia al mercato di gennaio con rinnovati propositi di piazzare qualche colpo interessante da regalare al tecnico Simone Inzaghi.

Sono ormai mesi, forse anni, che il club nerazzurro è sulle tracce di un giocatore che finalmente – dal punto di vista dell’Inter – è arrivato alla soglia della scadenza contrattuale senza aver trovato l’accordo per il rinnovo con la sua società. L’attaccante, ancora in Qatar con la sua Nazionale, ha destato anche l’interesse del Bayern Monaco, ingolosito dalla possibilità di prelevarlo a prezzo di saldo a gennaio o, ancor meglio, a parametro zero a luglio. Che poi sarebbe l’idea originaria di Marotta. Che però, per bruciare la concorrenza, avrebbe approntato una strategia ben definita.

Marotta anticipa i tempi per Thuram: il nodo

Già molto vicino ad approdare in Serie A circa 18 mesi fa, quando un infortunio lo mise fuori gioco consentendo ai nerazzurri di tesserare Joaquìn Correa, Marcus Thuram non è mai uscito dai radar della dirigenza meneghina. Ora che giugno 2023 è vicino, sull’attaccante del Borussia Mönchengladbach si è manifestato l’interesse di diversi club. Marotta sta coltivando il colpo a zero da mesi, ma l’inserimento di un colosso come il Bayern Monaco lo starebbe costringendo ad accelerare i tempi.

L’ad della Beneamata, appena finirà il Mondiale, tornerà all’assalto del giocatore, per convincerlo a sposare la causa nerazzurra già a gennaio. Il Borussia non può di certo tirare troppo sul prezzo, data l’imminente scadenza del contratto. Marotta chiederà un sacrificio a Zhang per strappare il figlio d’arte alla concorrenza, ma c’è un ostacolo. Ambienti vicini al francese riferiscono della volontà di Thuram di arrivare a giugno con la maglia del Mönchengladbach. Per poi vagliare la miglior destinazione possibile da ‘free agent’.