Inter pronta a tutto per Hakimi: maxi tesoretto da 120 milioni

Complici anche le voci su una presunta volontà di tornare all’Inter, il club meneghino è disposto a tutto per riabbracciare l’ex

Ceduto dolorosamente – anche se il trasferimento ha fruttato ben 68 milioni nelle casse nerazzurre – al PSG non più tardi di 18 mesi fa, Achraf Hakimi continua a generare rimpianti tanto nello staff tecnico dell’Inter quanto nei tifosi della Beneamata.

L’addio del marocchino, ormai metabolizzato, è tornato a pulsare sotto forma di irrefrenabile voglia di riaverlo tra le proprie fila proprio attraverso lo straordinario Mondiale che il giocatore – e il Marocco tutto – stanno disputando in Qatar. E poi c’è stata quell’indiscrezione, lanciata dal Corriere dello Sport. Che sia gli appassionati nerazzurri che la dirigenza, proprio non riescono ad ignorare. Hakimi, se potesse scegliere, tornerebbe di corsa all’Inter. La frase, carpita da un dialogo tra compagni di Nazionale, ha fatto salire la febbre per un possibile clamoroso assalto al PSG per riavere Hakimi in nerazzurro. Ma ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte, se si vuole pensare di avere una benchè minima speranza.

Marotta ne cede due per arrivare ad Hakimi

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Ad dei meneghini Beppe Marotta è disposto a fare ben due sacrifici pur di regalare a Simone Inzaghi – o a chi per lui, se il tecnico dovesse essere esonerato a fine stagione – il formidabile esterno. La prima rinuncia è quella a Denzel Dumfries, per il quale il mercato della Premier è sempre in fermento. Schiacciato dall’inevitabile paragone con l’ex Real, l’olandese non ha mai pienamente convonto. E forse, con un’offerta di 40 milioni, potrebbe essere destinato all’addio in ogni caso.

L’altro pezzo da novanta è un difensore sul quale potrebbe facilmente tornare Antonio Conte, mentore dello stesso calciatore e disposto a tutto pur di rivaerlo al Tottenham. Parliamo ovviamente di Alessandro Bastoni, sul quale pende anche un contratto in scadenza nel 2024 che per ora non è oggetto di rinnovo. Con 80 milioni cash l’ex Parma lascerebbe Milano, e l’Inter avrebbe così a disposizione un congruo tesoretto da investire su Hakimi. Fantamercato? Forse sì, ma quando c’è Marotta di mezzo tutto è possibile…