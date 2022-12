“Occhio al Tottenham”: l’annuncio in tv ‘spaventa’ Inter e Juve

Inter e Juventus spaventate dall’annuncio in tv che svela il possibile inserimento del Tottenham per l’obiettivo dei due top club italiani

Il calciomercato invernale è uno step fondamentale per la seconda parte di stagione. Due top club come Inter e Juventus stanno lavorando per rinforzare i loro organici e cercare di risalire la classifica dopo una prima parte di campionato con qualche difficoltà di troppo.

Entrambe le squadre avrebbero bisogno di nuovi innesti in difesa e sembrerebbero aver puntato il mirino in casa Roma. L’obiettivo sarebbe Chris Smalling, difensore in scadenza di contratto ma con l’opzione per il rinnovo annuale. L’annuncio in tv però spaventa i due club italiani e Mourinho.

Inter e Juventus, attente al Tottenham: “Smalling sogna l’Europeo”

Il futuro di Chris Smalling continua a essere in bilico. Il contratto con la Roma scadrà a fine stagione (c’è l’opzione per il rinnovo) e sulle sue tracce continuano a esserci Inter e Juventus che sperano nel colpaccio a parametro zero.

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play il giornalista Daniele Trecca sul futuro del difensore inglese ha svelato: “Ci sono delle sirene inglesi per lui. Il suo sogno è l’Europeo. Smalling è convinto che tornare in Inghilterra lo potrebbe riavvicinare alla Nazionale. Occhio perché sappiamo che anche il Tottenham sta cercando un difensore”. Dunque la squadra di Antonio Conte potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alle italiane, compresa la Roma.