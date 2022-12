No ai bianconeri, Thuram ha già fatto la sua scelta

L’attaccante protagonista nel Mondiale in Qatar con la Francia ha deciso il suo futuro: no secco alla pista bianconera



Settimane nelle quali l’attenzione è stata monopolizzata dalla rassegna Mondiale in Qatar stanno per essere sostituite dall’ormai imminente sessione di calciomercato invernale. Dal 2 gennaio, infatti, i club potranno tornare ad investire, tra acquisti e cessioni, per chiudere al meglio l’attuale stagione.

Chi sta facendo molto bene in Qatar è certamente Marcus Thuram, attaccante della Francia con cui ha collezionato 3 presenze ed 1 assist in soli 42′ in campo. La punta del Borussia Monchengladbach rimane tra i nomi più chiacchierati in vista del prossimo giugno. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la società tedesca apre a diversi scenari per l’anno prossimo: in tal senso, per il bomber potrebbe prospettarsi una vera e propria asta. Ma l’attaccante avrebbe già una chiara idea su quello che sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild‘, il Newcastle avrebbe tutta l’intenzione di provare a portare in Inghilterra Marcus Thuram. Il talentuoso attaccante del Borussia Monchengladbach sarebbe quindi un obiettivo concreto per i ‘Magpies’ già nel mese di gennaio: il motivo è chiaro, anticipare la concorrenza. Ma i bianconeri dovranno fare i conti con una volontà chiara, cristallina, della punta figlia d’arte.

Thuram ha le idee chiare: l’Inter può esultare

Perchè Thuram vuole spostarsi solo a giugno, non intende cambiare aria a gennaio rigettando l’eventuale proposta del Newcastle nelle prime settimane del 2023. La scelta della sua prossima squadra, probabilmente un grande club, vedrebbe decisamente più club pronti ad accaparrarselo il prossimo giugno a parametro zero.

In primo piano il Bayern Monaco mentre in Italia è chiaro come il figlio di Lilian piaccia tanto a Napoli, Inter e Juventus. Ma, se dovesse sfumare la pista che porta al club bavarese da luglio, allora la sua priorità sarebbe il calcio inglese: al di là del Newcastle al quale, Thuram, è già pronto a dire di no per un trasferimento lampo nel mese di gennaio. Situazione dunque in divenire, con il francese che ha fino a questo momento segnato 13 gol con 4 assist in 17 presenze con il Borussia Monchengladbach.