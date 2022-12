“Vergognoso”: Adani scatena il caos, che frecciata in diretta

Durante la telecronaca della semifinale Argentina-Croazia, Daniele Adani si è lasciato andare ad un commento polemico: ecco cosa è successo

In questi minuti sta andando la semifinale del Mondiale che vede affrontarsi faccia a faccia l’Argentina di Lionel Messi e la Croazia targata Luka Modric. Gli uomini guidati da Zlatko Dalic si sono resi protagonisti in negativi di errori alquanto evidenti e pesanti in difesa durante il primo tempo della gara.

Prestazione, dunque, al di sotto delle aspettative, con la Seleccion che ne ha abilmente approfittando. Al 34esimo Livakovic stende in area Julian Alvarez – lasciato solo dalla retroguardia croata – e Orsato concede il calcio di rigore alla squadra del CT Scaloni. La battuta del penalty, neanche a dirlo, spetta ovviamente alla ‘Pulga’, che indirizza la sfera nel sette alla sua destra col suo mancino fatato. Passano appena cinque minuti e Alvarez firma il raddoppio dell’Albiceleste in contropiede, sfruttando sempre un’organizzazione difensiva della Croazia rivedibile (per usare un eufemismo). Sul finale della prima frazione di gioco, il commentatore tecnico Daniele Adani ha catturato l’attenzione dei telespettatori, dopo una giocata della stella in forza al Paris Saint Germain.

Argentina-Croazia. Adani polemico in diretta: scoppia la bufera

L’ex calciatore, vedendo le gesta di Messi, si è lasciato andare in diretta ad alcune frasi intrise di polemica: “Il miglior numero 10, 9, 8, 7. E noi dobbiamo trattenerci per chi?! Dobbiamo farlo per non ringraziare per ciò che questo giocatore sta dando a tutti noi?“.

Queste parole non sono andate giù ai vari tifosi che stanno osservando il match e hanno generato numerose critiche sulle piattaforme social. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi su Twitter.

Togliete il vino ad Adani, per piacere.#ArgentinaVsCroatia — Marco Em Minelli (@MarcoEmMinelli) December 13, 2022

Aiuto la frecciata di Adani alla Rai — 🎄 (@Idonotcombdolls) December 13, 2022

“Il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8, il miglior 7”

È completamente fuori di testa#Adani #ArgentinaCroazia — LV Camp19ne d’Italia🏆🇮🇹 (@ACMLV89) December 13, 2022

Adani ha detto in mondovisione che lo stanno censurando ho preso a pugni la televisione — Swaffle (@IShowSwaffSui) December 13, 2022

No ragazzi, Adani non è sopportabile.

Adesso fa’ pure il polemico durante la partita.

Unica cosa positiva, dopo la finale non lo sentiremo più per un bel pezzo.#basta #ArgentinaCroazia — Jack (@Grande__Jack80) December 13, 2022

Messi che sta “maradoneggiando” (cit Adani) Non ci sono dubbi, Adani è un🤡 — Reby R 🤍🖤★★★🤍🖤 (@Reby71) December 13, 2022

Adani che fa polemica in diretta di una semifinale mondiale perché gli hanno detto di non esaltarsi come una scimmia urlatrice a ogni giocata di Messi. #ArgentinaCroazia — Daniel (@DanielApplebaum) December 13, 2022

“Il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8, il miglior 7…” Signori è completamente partito.#Adani #ArgentinaCroazia #13dicembre — pinco pallino (@pazzodicalcio) December 13, 2022

Sostanzialmente #Adani ha detto a tutti che siamo noi gli scemi, lui perché dovrebbe contenersi? Che maturità Lele, tanta roba #ArgentinaCroazia — Maverick (@Maverik_Off) December 13, 2022