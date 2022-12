Spalle al muro: terremoto Pogba

Paul Pogba si rivede alla Continassa ma continua l’allenamento personalizzato: i tifosi lo attaccano sui social

Nel marasma generale legato alle dimissioni del CdA, La Juventus si prepara per il ritorno in campo per la ripresa del campionato.

Massimiliano Allegri sta ritrovando il miglior Chiesa che ha dato buoni segnali in questa sosta per il Mondiale. Chi invece non è ancora rientrato in gruppo è Paul Pogba che vuole puntare ad esserci per il big match del 13 gennaio contro il Napoli. Il francese si è rivisto alla Continassa, però, non è ancora a pieno regime e continua il lavoro personalizzato. I problemi al ginocchio lo stanno limitando enormemente, tanto da non aver ancora trovato la prima presenza con la Juve in stagione.

Juventus, i tifosi criticano Pogba

Pogba era tornato in estate per riportare la Juventus in cima al campionato italiano ma i continui problemi al ginocchio non gli hanno mai permesso di scendere in campo e adesso la vetta per la Juve dista 10 punti.

Nonostante la ripresa dei bianconeri nell’ultima parte di campionato, condita da vittorie importanti contro Inter e Lazio, Allegri ha sentito enormemente la mancanza di un leader tecnico ed emotivo come Pogba. I tifosi lo attendono ma adesso sembrano essere anche un pò stufi di aspettare. Nonostante nella giornata di oggi Pogba si sia rivisto alla Continassa, non mancano le prime vere critiche da parte di alcuni tifosi sui social.

Vi ricordate le parole di #Allegri su Douglas Costa ? (“Non ricordo se è biondo ecc”). Prossimamente le sentiremo su #Pogba di questo passo. 10 anni fermo per un menisco ricordiamolo. — Milena (@MileTrecarichi) December 13, 2022

Pessima gestione del proprio corpo da parte del giocatore, che così facendo ha arrecato danno sia a chi gli paga lo stipendio sia a sé stesso, avendo perso già metà stagione (Mondiale compreso). Grande delusione. #pogba https://t.co/q85fWbA5YK — Fedezic (@fedezic) December 13, 2022

In generale, anche se detto con dispiacere, l’operazione #Pogba resta fin qui un buco nell’acqua. La speranza che si cambi rotta resta viva. Intanto lunga vita a Fagioli e Miretti 🤭 #Juventus https://t.co/4eumUWCQC9 — GleisonTop 🇧🇷 (@Gleison_Top) December 13, 2022