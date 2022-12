Simeone chiama l’Inter: scambio immediato per de Vrij

L’Inter e Simeone possono mettere a segno una clamorosa trattativa di mercato per gennaio: scambio per il big all’orizzonte

Mancano poco più di tre settimane al ritorno in campo dell’Inter che, il 4 gennaio, sfiderà il Napoli per un big match decisamente importante in ottica scudetto. I nerazzurri devono risalire la classifica insidiando proprio la squadra dell’ex Spalletti, prima in classifica e attualmente a + 11 sulla ‘Beneamata’.

In tal senso, molto della stagione dei nerazzurri passerà dal calciomercato che, già ad inizio 2023, potrebbe vedere novità importanti alla rosa di Simone Inzaghi. E da questo punto di vista le strade di Inter e Atletico Madrid potrebbero incrociarsi, per ferma volontà di Diego Simeone. L’allenatore argentino, nonostante le voci che lo avrebbero voluto lontano dai ‘Colchoneros’ nei mesi scorsi, rimarrà con ogni probabilità alla guida del club di Madrid e vorrebbe, sin da gennaio, un rinforzo importante per la difesa. Occhi proprio in casa Inter, perché il ‘Cholo’ ha tutta l’intenzione di farsi avanti per Stefan de Vrij. Il centrale olandese è in scadenza a giugno con la società meneghina e le sensazioni riguardo al possibile rinnovo appaiono decisamente negative.

Simeone punta de Vrij: scambio a gennaio

Ecco perché all’orizzonte Simeone potrebbe pianificare uno scambio, per convincere Marotta a cedere l’ex laziale. Sul piatto il cartellino del brasiliano Felipe, difensore 33enne pure lui in scadenza nell’estate 2023.

Una proposta che, tuttavia, non entusiasmerebbe Marotta: l’Inter, per concedere l’addio anticipato a de Vrij in direzione Madrid, vorrebbe invece il cartellino di Stefan Savic. Classe 1991, l’ex difensore della Fiorentina piace da tempo ai nerazzurri e non solo in Serie A: in scadenza nel 2024, ha collezionato 14 presenze con 1201’ in campo tra campionato e coppe con la maglia dell’Atletico Madrid ed il suo futuro potrebbe essere ancora, già da gennaio, nel calcio italiano.