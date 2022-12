Altro che Juve o Milan, sorpresa Isco in Serie A

Il trequartista è in rotta con il Siviglia e a gennaio potrebbe già lasciare il club: ipotesi in Serie A lanciata dalla Spagna, nome inaspettato

E’ stato a lungo uno dei nomi più gettonati del calciomercato. Juventus e Milan lo hanno seguito per diversi anni, intensificando l’interesse quando era chiaro che avrebbe lasciato gratis il Real Madrid. Isco però ha scelto il Siviglia dove c’era il tecnico Lopetegui con il quale ha un ottimo rapporto. Una decisione che ora, a distanza di sei mesi, il calciatore sta rimpiangendo.

La prima fase di stagione del Siviglia, infatti, è stata pessima, tanto da spingere la società a cambiare guida tecnica: fuori Lopetegui, dentro Sampaoli e per Isco sono iniziati i problemi. Il feeling con il tecnico argentino non è mai scattato, tanto che si parla di un addio già a gennaio. Una decisione che sarebbe stata presa dal tecnico e avallata dalla società: per Isco quindi dopo appena sei mesi a Siviglia è tempo nuovamente di fare le valigie. Ma per andare dove? Il 30enne di Malaga ha ancora un certo seguito e il suo futuro potrebbe essere tanto in Spagna (si parla dell’interesse dell’altra squadra di Siviglia, il Betis) che in MLS dove un calciatore come lui non faticherebbe a trovare una franchigia pronta a concedergli un ingaggio importante. Ma si parla anche di un approdo in Serie A e questa volta Juventus e Milan non c’entrano nulla.

Calciomercato Juventus, Isco-Napoli: nuova idea

A parlare di una possibile destinazione italiana per Isco è ‘fichajes.net’ che si sofferma sulle ipotesi per il futuro del trequartista.

Oltre alle già citate Betis e MLS, il portale spagnolo parla anche del Napoli di Luciano Spalletti. Proprio il tecnico, stando a quanto affermato, sarebbe lo sponsor per l’arrivo di Isco in azzurro. Certo lo spagnolo rappresenterebbe un’alternativa di lusso sulla trequarti per sostituire Zielinski e potrebbe anche prendere il posto di Kvaratskhelia all’occorrenza sulla sinistra. Difficile comunque immaginare i partenopei andare all’assalto di Isco a stagione in corso, anche se il nome del 30enne può ancora far gola a diversi club. Serie A compresa.