Morales non ha dubbi: Messi-Maradona, la sentenza in diretta

Arriva il verdetto del noto telecronista Victor Hugo Morales sull’eterno confronto tra Lionel Messi e la leggenda Diego Armando Maradona

“È lui l’erede di Maradona“. Chissà quante volte Lionel Messi ha sentito ripetere questa frase nel corso della sua lunga e strabiliante carriera da fenomeno assoluto. La ‘Pulce’, nel mito dell’infinito Diego, ha trascinato l’Argentina fino all’ultimo step del Mondiale e ora vuole finalmente alzare al cielo quella Coppa del Mondo che tanto desidera da sempre.

A prescindere dal successo o meno dell’Albiceleste nella prestigiosa competizione qatariota, l’eterno confronto tra Messi e Maradona sembra destinato a proseguire ancora senza sosta. Ne sa qualcosa il noto giornalista e telecronista argentino Victor Hugo Morales, intervenuto oggi ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “Sappiamo cosa significa Maradona per il calcio e per tutti noi. Ma devo dire che Messi mi sta emozionando tantissimo. Lui è la continuazione di Diego: sta dando seguito a tutto ciò che faceva Diego. Aver avuto due giocatori del genere è una benedizione di Dio per il calcio argentino“.

Hugo Morales a Tv Play: “Maradona è Dio, Messi Gesù”

E per quanto concerne il paragone tra i due, Morales non ha dubbi: “Maradona è Dio, Messi Gesù, il Messia. E intorno a Messi giocano gli apostoli“. Immancabile, poi, un commento riguardante le telecronache, ricordando ovviamente quella famossima al Mondiale dell’86.

“Sono preoccupato, perché gli ascoltatori sperano che io dica qualcosa e soffro per questo – ha dichiarato Morales -. Noi facciamo un lavoro spontaneo: in un determinato momento possiamo dire qualunque cosa. Il pubblico si aspetta da me un’espressione particolare e io cerco sempre di trovarla, ma so benissimo che è molto semplice rendersi ridicoli. Meno male che ci sono Messi e Maradona, perché loro sono in grado di assorbire qualsiasi elogio“.