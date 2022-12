Naufraga il rinnovo, la Juventus frutta subito l’occasione

La Juventus cercherà di risolvere i problemi extra-calcistici il prima possibile per poi piazzare nuovi colpi: occasione da urlo in casa bianconera

Una voglia pazza di fare nuovi colpi in vista della prossima stagione, ma la Juventus dovrà risolvere prima i vari casi per quanto riguarda le varie inchieste sul bilancio e sulle plusvalenze. Gennaio sarà un mese di transizione per poi provare a mettere a segno colpi in estate.

Il ds del Lipisa, Max Eberl, ha rivelato nella giornata di ieri di essere positivo per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del talentuoso attaccante spagnolo Dani Olmo. Il giocatore non vorrebbe prolungare il suo contratto con il club tedesco visto che sa di avere ottime proposte sul tavolo dopo il Mondiale giocato in Qatar. Il suo legame con il Lipsia scadrà nel 2024 e così potrebbe così pensare anche all’addio anticipato dal club tedesco. Anche il Barcellona, come svelato dal portale spagnolo todofichajes, lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo ma il Lipsia avrebbe chiesto circa 40 milioni di euro, ma la cosa certa è che resterà fino al termine dell’estate.

Juventus, Dani Olmo la ciliegina per l’estate

La Juventus potrebbe così pensare anche al talentuoso rinforzo in attacco: se dovesse restare fino al termine della stagione, il suo valore scenderebbe di tanto ad un anno dalla fine del contratto. Così il club bianconero monitora sempre i vari affari in vista della prossima stagione per allestire una rosa super competitiva.

Tutto dipenderà anche dall’allenatore visto che è incerta la permanenza di Massimiliano Allegri, che dovrà pensare soltanto alla qualificazione alla prossima Champions League dopo un avvio non troppo esaltante. La Juventus continuerà così a lavorare per arrivare ad acquisti di livello assoluto con Dani Olmo pronto a lasciare il Lipsia per sposare un nuovo progetto alquanto entusiasmante, ma attenzione anche al Barcellona che preme per farlo arrivare da Xavi.