De Vrij per il terzino: scambio secco Inter-Juve

De Vrij può rientrare nello scambio tra Inter e Juventus che coinvolge anche un terzino

La Juventus sta lavorando sul mercato in entrata, in vista della prossima sessione invernale, ma guarda anche alle uscite.

I bianconeri stanno valutando anche il futuro di Luca Pellegrini. Il classe ’99, di proprietà della Juventus, attualmente è in prestito all’Eintracht Francoforte, con cui ha disputato 13 presenze tra Bundesliga e Champions League. Un club in cui sta trovando una discreta continuità di prestazioni. Il suo entourage, però, è alla ricerca di una nuova destinazione e uno dei club che potrebbe essere interessato al terzino sinistro è l‘Inter che è a caccia un’alternativa in quella zona di campo.

La Juve offre Pellegrini e tenta lo scambio con De Vrij

La Juventus potrebbe proporre all’Inter il cartellino di Luca Pellegrini chiedendo in cambio un difensore ai nerazzurri.

I bianconeri vorrebbero provarci per Stefan De Vrij, in scadenza con l’Inter a giugno 2023. Il rinnovo non è ancora arrivato e per questo la Juve vuole provare a mettere in piedi lo scambio. Qualora, invece, la squadra di Inzaghi trovasse un accordo con il centrale olandese, la Juventus proverebbe a cedere Luca Pellegrini per circa 7-8 milioni di euro, onde evitare una minusvalenze.