Onore al Marocco, la Francia vola in finale: è 2-0

Theo Hernandez e Muani portano la squadra di Deschamps a contendersi la Coppa del Mondo in finale con l’Argentina, sfuma il sogno della Nazionale marocchia di Hakimi e Amrabat

I due paesi francofoni si affrontano per la prima volta nella loro storia in una fase tanto avanzata della competizione internazionale più importante del mondo, in una cornice gremita da un pubblico che si aspetta fuoco e fiamme. Ed infatti la gara tra Francia e Marocco si dimostra essere davvero elettrizzante.

Nel corso del primo tempo entrambe le compagini risultano essere molto offensive contro le rispettive difese avversarie, ma è Theo Hernandez a sbloccare il risultato dopo appena cinque minuti di gioco. Questo vantaggio non mette preoccupazione agli uomini di Regragui, sempre molto pericolosi con le incursioni degli attaccanti ed il supporto degli esterni bassi. Da registrare sul finale una rovesciata incredibile da parte di El Yamiq che si stampa sul palo alla destra di Lloris, attento lungo la traiettoria.

Nella ripresa le squadre si distendono ancora di più, dando la possibilità di trovare maggiori spazi. Questo non perdona neppure in questo caso il Marocco che, dopo qualche disattenzione in fase di ripiegamento, prende il secondo gol su un’azione ben costruita dalla Francia. Thuram scarica su Mbappé che con una fitta serpentina e un tentativo di tiro a vuoto imbuca casualmente Muani al 79′. Le successive occasioni del Marocco mettono in apprensione la difesa francese sino all’ultimo minuto di gioco, un gol della bandiera sarebbe stato certamente meritato. In ogni caso onore agli ospiti della serata per l’immenso percorso fatto nel corso di questo Mondiale, escono a testa alta e possono ancora scrivere la storia nella finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia. Alla Francia invece la gioia di una nuova finale, questa volta contro l’Argentina di Messi.