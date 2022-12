L’Inter torna sul bomber: contropartita a sorpresa in Serie A

Nuovo assalto al bomber di Serie A: l’Inter pensa alla contropartita per chiudere la trattativa

L’Inter si prepara alla ripresa del campionato, in attesa di riaccogliere i giocatori impegnati al Mondiale che vedono ancora in corsa, di fatto, solo Lautaro Martinez che ha raggiunto la finale con l’Argentina.

Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando anche in chiave calciomercato per cercare di intervenire nella finestra di gennaio ma anche in ottica giugno. L’Inter sta seguendo diversi profili e uno di questi è l’attaccante portoghese di Serie A, Beto Betuncal. Il centravanti classe ’98 dell’Udinese ha vissuto una stagione importante l’anno scorso, in cui ha collezionato 11 gol al suo primo anno nel campionato italiano. Quest’anno è già a quota 6 e sta contribuendo all’ottima prima parte di stagione della squadra di Sottil.

Inter, assalto a Beto: Asllani possibile contropartita

L’Inter vorrebbe provare ad arrivare a Beto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L’attaccante portoghese è legato all’Udinese fino al 2026 e ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra minima che accetterebbe il club friulano per lasciarlo partire.

I nerazzurri, però, stanno valutando anche la possibilità di inserire una contropartita per abbassare la richiesta dell’Udinese su Beto. Il giocatore che l’Inter potrebbe mettere sul piatto è Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002 è arrivato in estate dall’Empoli e col passare delle partite ha trovato un discreto minutaggio negli schemi di Inzaghi. Il suo talento è indiscutibile ma se non dovessero arrivare grandi miglioramenti, la società potrebbe decidere di inserirlo nell’affare Beto.