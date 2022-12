Clamoroso Ziyech, in Serie A ma non al Milan: i dettagli

Il marocchino si è rilanciato alla grande a Qatar 2022 dopo l’ultimo anno e mezzo vissuto ai margini del Chelsea. I ‘Blues’ erano e saranno pronti a cederlo

Grande protagonista al Mondiale col Marocco, che in Qatar ha di fatto scritto la storia del calcio africano, Hakim Ziyech è destinato a un ruolo di primo piano anche nelle prossime due sessioni di calciomercato. Magari già in quella di gennaio, considerato che difficilmente avrà chance di rientrare nei piani del Chelsea. I ‘Blues’ erano disposti a lasciarlo partire in estate, con la formula del prestito più obbligo d’acquisto.

Ziyech al Milan? Non ci metteremmo la mano sul fuoco, anche perché le ultime indiscrezioni danno i rossoneri non particolarmente interessati all’operazione. I motivi sono strettamente economici, visto che il classe ’93 ha un contratto coi londinesi fino a giugno 2025 da ben 6 milioni di euro netti. Tanti, anzi troppi per i ‘paletti’ imposti da Red Bird, il quale col prestito non avrebbe nemmeno la possibilità di usufruire del decreto crescita. Impossibile poi che decida di farsi carico di un obbligo d’acquisto a 20-25 milioni di euro per un calciatore che il 19 marzo spegnerà trenta candeline.

Per l’ex Ajax è riemersa in questi giorni la possibilità di una permanenza in Premier League, con trasloco però al Manchester United. A volerlo ten Hag, suo allenatore durante la vincente esperienza all’Ajax. Coi ‘Red Devils’ potrebbe venir impostato un affare a titolo definitivo, a una cifra anche superiore ai 25 milioni. Non è escluso, tuttavia, che il classe ’93 di Dronten possa aver voglia di provare una nuova avventura in un altro Paese, chissà proprio in Italia. Chi lo affianca alla ricerca di una nuova sistemazione è l’avvocato Ledure, colui il quale contribuì al ritorno all’Inter di Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus, Ziyech per il post Di Maria

Un paio di mesi fa il legale belga è stato alla Continassa, dove ha incontrato la dirigenza bianconera. Di essa è rimasto soltanto il Ds Cherubini, che a Ziyech potrebbe pensarci in maniera concreta per la sostituzione di Angel Di Maria, in scadenza a giugno.

La Juve vanta ottimi rapporti col Chelsea, come dimostra l’operazione Zakaria, per questo avrebbe la possibilità di prendere il marocchino a buon mercato. Sia chiaro, non a meno di 20 milioni perché il Mondiale in Qatar ha per forza di cose alzato il prezzo del ventinovenne, nei radar anche di club spagnoli.