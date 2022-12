Barella ‘inguaia’ Inzaghi: ultimatum per l’Inter

L’Inter e Simone Inzaghi non dovranno curarsi solo dei giocatori in scadenza a giugno, ma dovranno fare i conti anche con altre pedine importanti della rosa nerazzurra

Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più ricercati in questo momento, infatti non sono segreti gli interessi di squadre come il Real e il PSG, che non ha mai abbandonato l’idea di portare a Parigi il centrocampista sardo.

Con 7 gol e 6 assist in 25 partite ufficiali, Barella trova nei suoi numeri la conferma del suo talento, ma questa volta il ragazzo di 25 anni è coinvolto indirettamente in discorsi di mercato legati soprattutto alla permanenza di un suo compagno di squadra.

Bastoni spara alto, l’Inter alle strette

Alessandro Bastoni è in scadenza nel 2024 e il suo rinnovo è uno dei temi più trattati in questi giorni. Consapevole delle numerose avances a livello internazionale, il difensore punta a un prolungamento di lusso per rimanere a vestire la maglia nerazzurra.

Secondo TuttoSport ci sarà a breve un vertice con la dirigenza nerazzurra per discutere il prolungamento, ma il difensore di Casalmaggiore sembra intenzionato a chiedere la stessa cifra percepita attualmente da Nicolò Barella, ovvero 4,5 milioni di euro netti a stagione. Non è bassa la richiesta di Alessandro Bastoni e l’Inter dovrà ragionare anche sull’eventuale rottura di un equilibrio relativo al monte ingaggi. Bastoni fino ad ora ha disputato 21 partite ufficiali, comprese quelle con la Nazionale, servendo 3 assist e siglando anche un gol, a riprova del buon momento che sta attraversando l’ex difensore dell’Atalanta. Inzaghi non vorrebbe privarsene, anche perché ci sono già altre grane da trattare, come le situazioni contrattuali legate a Skriniar e de Vrij. Dall’incontro che si terrà, l’Inter cercherà con ogni probabilità di trattare sull’ingaggio netto, ma sarà difficile aspettarsi una chiusura dell’accordo a stretto giro.