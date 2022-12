Caos Pellegrini: la speranza della Juventus

Il mercato si avvicina sempre di più, e le società iniziano a programmare le proprie strategie sia per le entrate che per le uscite.

Con i vari campionati fermi per via del mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare il proprio mercato di riparazione, non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni.

Una delle squadre più attive è la Juventus, che sta pensando di regalare qualche pedina a mister Allegri per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Oltre agli acquisti, però, la vecchia signora pensa anche a possibili cessioni, in modo da incassare qualcosa da poter reinvestire. Proprio per quanto riguarda le cessioni, un calciatore potrebbe far ritorno a gennaio per poi essere nuovamente ceduto.

Dubbi sul futuro di Luca Pellegrini: l’Eintracht spera di tenerlo

Come detto, la Juventus non sta solo pensando ad eventuali acquisti nel mercato di riparazione, ma anche a possibili cessioni da fare per cercare di incassare qualcosa. Tra i calciatori che potrebbero partire c’è Luca Pellegrini, che attualmente è in prestito all’Eintracht.

Il difensore romano classe 1999 si è resto protagonista di una buona prima parte di stagione con i tedeschi, con la quale ha disputato 14 partite di cui quattro in Champions League. Proprio per questo motivo, l’Eintracht non vorrebbe perderlo e punta a tenerlo in prestito fino al termine della stagione. Su Pellegrini c’è anche il forte interesse della Lazio, con Maurizio Sarri che lo stima e non poco, avendolo già allenato proprio ai tempi della Juventus. La speranza dei bianconeri, però, è che si faccia avanti qualche club di Premier League, magari per cederlo a titolo definitivo. La cosa certa è che l’Eintracht farà tutto il possibile per tenerlo, e con la Lazio che nelle prossime settimane potrebbe provare ad intensificare i contatti. Le prossime settimane saranno decisive, con la Juventus che spera in una chiamata dall’Inghilterra.