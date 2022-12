Caos post Francia-Marocco: reclamo UFFICIALE

Arriva il reclamo ufficiale in seguito alle polemiche arbitrali relative a Francia-Marocco, semifinale del Mondiale

Il sogno del Marocco si è interrotto ieri nella semifinale contro la Francia, persa 2-0. La nazionale di Regragui ha superato in fila Belgio, Spagna e Portogallo, arrivando a un passo dalla finale del Mondiale.

Il Marocco ha vissuto un sogno ad occhi aperti, andando vicino ad una storica finale. Il percorso della nazionale marocchina, però, è già nella storia, anche se alcuni episodi arbitrali potevano portare ad un finale diverso. In merito alle polemiche durante Francia-Marocco, la nazionale marocchina si è fatta sentire attraverso un comunicato ufficiale.

Polemiche arbitrali: il comunicato del Marocco

“La Federcalcio marocchina ha fortemente protestato contro l’arbitrato della partita Marocco-Francia di Cesar Arturo Ramos.

A tal proposito, la FRMF (Federcalcio marocchina) ha inviato una lettera all’organo competente in cui ritorna sulle situazioni arbitrali che hanno privato la selezione marocchina di due sanzioni indiscutibili a parere di diversi specialisti dell’arbitrato. L’FRMF ha anche espresso il suo grande stupore per il mancato intervento del VAR in queste situazioni e sottolinea che non risparmierà sforzi per difendere e preservare i diritti delle Selezioni Nazionali sostenendo l’equità nell’arbitrato e denunciando queste decisioni arbitrali prese durante questa semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022″.