Scambio stellare, lo United all’assalto della Juventus

Con i vari campionati fermi per via del mondiale, le società hanno iniziato a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Con il mondiale che in questo mese si è preso la scena, le società hanno avuto modo di pensare a programmare non solo il calciomercato di riparazione, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive in questo senso è il Manchester United che, nel prossimo mercato estivo, ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Ten Hag. Il reparto che i red devils vogliono rinforzare è l’attacco, anche per via della risoluzione contrattuale avvenuta con Cristiano Ronaldo qualche settimana fa. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, la società sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare a Old Trafford la prossima estate.

Il Manchester United pensa a Vlahovic: ipotesi scambio con la Juventus

Come detto, i red devils hanno intenzione di potenziare il proprio reparto offensivo nella prossima stagione. Il nome che la dirigenza vuole regalare a Ten Hag è Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus.

Lo United avrebbe già in mente la proposta da recapitare a Torino, proposta che vedrebbe coinvolto un altro grande calciatore che potrebbe sbarcare in Italia. Il calciatore che gli inglesi sono pronti ad offrire alla vecchia signora è Marcus Rashford, attaccante inglese classe 1997. Il ragazzo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma lo United detiene l’opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. La dirigenza inglese, quindi, potrebbe rinnovare il contratto dell’attaccante per poi proporlo alla Juventus insieme ad un conguaglio di circa 30 milioni di euro.

La Juventus ci sta pensando, anche se al momento sembra intenzionata a tenere l’attaccante serbo. I prossimi mesi potrebbe essere importanti per capire se ci sono spiragli per impostare un’eventuale trattativa, che porterebbe i due club ad uno scambio molto importante. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.