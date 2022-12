Ancelotti li riunisce al Real: scambio a gennaio con la Juve

La Juventus si prepara al rientro in campo mentre al di fuori del terreno di gioco oltre alle vicende societarie ha da risolvere alcune situazioni in sospeso dal punto di vista contrattuale. Uno su tutti Adrien Rabiot

Il Mondiale come ulteriore trampolino di lancio dopo aver già impressionato per tutta la prima parte di stagione con la maglia della Juventus. È quanto fatto da Adrien Rabiot, fino a questo momento alla sua miglior annata da quando è arrivato in Italia. Forte fisicamente, travolgente, abile in entrambe le fasi: la Francia e la Juve hanno trovato un centrocampista di livello da preservare.

Un concetto questo che riguarda soprattutto i bianconeri di Massimiliano Allegri, suo grande estimatore che ha sempre creduto nelle potenzialità del classe 1995 ex PSG che dopo anni di critiche si sta finalmente esprimendo sui livelli immaginati al momento del suo arrivo. Quest’anno Rabiot si sta rivelando un calciatore solido, utile ed anche capace di andare in gol: ben 5 in bianconero ed uno anche al Mondiale alla corte di Deschamps. Rendimento di rilievo quello dell’ex Paris che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 il quale potrebbe non essere rinnovato soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del calciatore, molto affascinato dall’eventualità di una nuova avventura altrove, magari in Premier. Non va però escluso che anche Carlo Ancelotti possa ripensare a Rabiot dopo gli accostamenti ai tempo dell’Everton.

Calciomercato Juventus, Rabiot idea per il Real Madrid: lo scambio per stuzzicare i bianconeri

Rabiot ha composto con Tchouameni una cerniera di centrocampo in nazionale solida ed interessante, che solo per l’assenza forzata dello juventino si è divisa in semifinale con l’inserimento di Fofana.

Ancelotti potrebbe anche provare a riunire i due anche al Real Madrid, visto il ricambio generazionale in atto in quella zona del campo. Idea per gennaio (in caso di mancato rinnovo dello juventino) con un’eventuale ipotesi di scambio con Alvaro Odriozola, terzino destro spagnolo chiuso al Real e che alla Juve servirebbe per dare un’alternativa ad Allegri. Lo stesso tecnico però non vuole perdere Rabiot, almeno fino a giugno.