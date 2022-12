Patto Barcellona-Arsenal, Allegri e Pioli fuori dai giochi

La Juventus e il Milan rimangono a mani vuote. Barcellona e Arsenal sono pronte a intavolare un maxi scambio

Non ci sono buone notizie per Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni che di fatto lascerebbero a mani vuote le due compagini italiane.

Con evidenti problemi nel reparto offensivo, Juve e Milan sono alla ricerca di eventuali pedine da inserire nelle proprie rose. Su tutte il Milan che sta gestendo come meglio può la grana Rafael Leao, ma anche per la Juventus la situazione non è così tranquilla, tra addii sicuri e dubbi contrattuali.

Martinelli-Ferran Torres, lo scambio lascia le italiane a mani vuote

Barcellona e Arsenal stanno pianificando lo scambio milionario che porterebbe Ferran Torres a Londra e Gabriel Martinelli a vestire la maglia blaugrana. Secondo indiscrezioni dalla Spagna, infatti, il Barcellona vorrebbe arrivare a Martinelli mettendo sul piatto anche un conguaglio di circa 20 milioni di euro.

La differenza di valutazione tra i due esterni è effettivamente troppo ampia per uno scambio secco e i Gunners non si accontenterebbero mai del semplice cartellino dello spagnolo, tra l’altro reduce da un Mondiale non proprio brillante. Ecco che la Juventus e il Milan uscirebbero certamente deluse da questo scambio, in quanto Ferran Torres è uno degli obiettivi che le italiane stanno seguendo da tempo. Inoltre l’interesse dei rossoneri si era mosso anche su Gabrile Martinelli lo scorso settembre e per questo possiamo parlare di una doppia beffa per Stefano Pioli. E’ fuori dubbio che, qualora volessero affondare il colpo, Milan e Juve dovrebbero muoversi con tempestività, mettendo sul piatto anche un discreto esborso economico. Difficile comunque inserirsi in uno scambio le cui mete sarebbero gradite a entrambi i calciatori.