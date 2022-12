Leao ne porta due: Maldini scatenato, arrivano dalla Premier

Il Milan pianifica l’addio di Rafael Leao: doppio colpo dalla Premier League, tra gennaio e giugno Maldini farà gioire Pioli

In attesa di scendere in campo per il primo match dell’anno all’Arechi contro la Salernitana, il Milan pensa anche a quelle che saranno nelle prossime settimane le piste da battere in sede di calciomercato.

Molto delle strategie del club di via Aldo Rossi passeranno dal futuro di Rafael Leao. Il portoghese rimane in scadenza nel giugno 2024, il rinnovo è ancora in alto mare ed il possibile addio ai colori rossoneri sembra un’ipotesi sempre più probabile. La società meneghina, dunque, intende muoversi con largo anticipo per provare a rimpiazzare l’ex Lille che Maldini e Massara valutano intorno ai 100 milioni di euro. Ecco che la pista che pare destinata a diventare rovente porterebbe Leao in Premier League ed in particolar modo a Manchester. Lo United, infatti, è in piena fase di ricostruzione ed il gioiello dei campioni d’Italia pare possa rappresentare una priorità per l’attacco di ten Hag. Per arrivare all’attaccante rossonero, i ‘Red Devils’ hanno intenzione di mettere sul piatto ben due pedine che si trasferirebbero a Milano tra gennaio e giugno.

Non solo van de Beek: lo United si scatena per Leao

Da un lato Donny van de Beek, ormai da tempo finito nel dimenticatoio ed impiegato solo 7 presenze e 215′ in campo: l’olandese si rilancerebbe in prestito, già a gennaio, in quel di Milanello.

Ma l’offerta del club inglese andrebbe ben oltre, con una seconda contropartita che stavolta finirebbe alla corte di Pioli solo a partire dall’estate 2023. Si tratta di Anthony Martial, in scadenza nel 2024 (lo United ha un’ulteriore opzione per prolungare fino al 2025) e che non è più una primissima scelta per l’allenatore olandese. Nonostante lo scarso impiego (7 presenze, 291′ sul rettangolo verde) il bomber francese è stato in grado di andare a segno ben 4 volte, con 2 assist e la media di una rete ogni 74′.