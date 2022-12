Tissone a TVPLAY: “Spero sia la volta buona per Argentina e Napoli”

Fernando Tissone fa il tifo per Napoli e Argentina: l’ex centrocampista di Atalanta e Sampdoria ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay

Nel corso del suo intervento a Calciomercato.it in onda su TvPlay, Fernando Tissone ha commentato le ultime dai Mondiali in Qatar, esprimendo anche la sua preferenza per la vittoria dello scudetto.

“Ci aspettiamo che Messi alzi la coppa, lo spero per ogni argentino e per lui” ha dichiarato il centrocampista italo-argentino, fino a poco tempo fa in forza al Budoni, formazione sarda che milita nel campionato di Serie D. “Speriamo sia la volta buona” ha detto in vista della finalissima di domenica che vedrà l’Argentina affrontare la Francia.

Un’Argentina trascinata da Messi, ma non solo: “Enzo Fernandez sta facendo un grandissimo mondiale, sta crescendo di partita in partita e gioca allo stesso modo anche al Benfica. È un giocatore fondamentale per l’Argentina. Chi mi ha impressionato di più? Mac Allister. Parla poco, ma è un giocatore che fa le due fasi in modo importante, che si avvicina a Messi facendo giocate di livello. De Paul può giocare ovunque, è completo in diversi ruoli e ha una personalità forte. Non esce mai dalla partita e quindi a ogni squadra italiana farebbe comodo”.

Argentina e Napoli, il pronostico di Tissone

A proposito di argentini, Tissone si è soffermato anche su Dybala: “Il suo problema è di natura fisica. Potrebbe giocare di più, ma da quello che ho visto contro la Croazia mi pare fuori condizione. Quando è in forma, riesce in giocate importanti. Alla Juventus giocava nel 4-3-3, a Roma col 3-5-2. In Nazionale gioca poco anche perché c’è Messi”.

Infine, Tissone ha detto la sua anche sulla lotta scudetto: “Spalletti se lo merita sicuramente, ha raccolto sempre risultati e farlo a Napoli non è mai facile. Negli anni scorsi sono calati, a volte i giocatori sentono la pressione della piazza, ma spero che questo sia l’anno buono e che possano restare in alto per vincere lo scudetto”.