Caos Cristiano Ronaldo 🚨 : il presidente dice tutto 😱 sul suo futuro

Cristiano Ronaldo deve prendere una decisione sul futuro e arriva l’annuncio del presidente che svela tutto

La delusione per il Mondiale con il Portogallo difficilmente l’avrà già smaltita, ma per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di prendere una decisione riguardo il proprio futuro. Dopo la rottura con il Manchester United CR7 è attualmente senza squadra e ad un bivio tra l’Europa e l’Arabia Saudita.

Infatti l’offerta monstre è arrivata dall’Al Nassr, che offre al portoghese circa 300 milioni per due anni e mezzo. Un’offerta che potrebbe vedrebbe ridimensionarsi le ambizioni di Cristiano Ronaldo. A svelare la verità sul futuro di CR7 è proprio il presidente del club arabo che parla del possibile approdo del portoghese.

Futuro Cristiano Ronaldo, il presidente dell’Al Nassr svela: “Non mi aspettavo trattasse con altri”

Manca sempre meno alla ripresa della stagione dopo il Mondiale, ma Cristiano Ronaldo non ha ancora trovato squadra, o meglio ancora non l’ha annunciato. L’offerta monstre dell’Al Nassr però, per quanto abbia fatto gola, sembrerebbe non aver convinto CR7.

Infatti in diretta ai microfoni di SSC Sport, il presidente dell’Al Nassr, Musalli Al-Muammar, ha svelato: “Cristiano era impegnato con il Mondiale e non mi aspettavo che trattasse con nessuno. Non parleremo di altri giocatori, auguro a Cristiano il meglio a prescindere dalla sua decisione”. Un annuncio che fa capire che lo sbarco di Ronaldo in Arabia sarà difficile.